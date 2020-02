Einbruch in Kinderhaus und Wienburg - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Am Mittwochnachmittag (19.02., 14:20 bis 17:10 Uhr) brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus am Heidköttersweg ein. Die Täter versuchten zunächst vergeblich das Fenster des Gäste-WC aufzuhebeln. Anschließend warfen sie mit Steinen die Glasscheibe zur Küchentür ein und durchsuchten das Haus. Ob die Eindringlinge Beute gemacht haben ist Bestandteil der Ermittlungen. Der 76-jährigen Bewohnerin war kurz vor Verlassen des Hauses ein circa 14 bis 15-jähriger Junge mit dunkelblondem Haar aufgefallen. Der Unbekannte klingelte an der Haustür und fragte nach einem "Marcello".

