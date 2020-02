In der Altweibernacht betrunken auf Rad und E-Scooter unterwegs - Kontrollen der Polizei zur Karnevalszeit

Münster (ots) - Am Donnerstagabend (20.2., 20:10 Uhr) fuhr eine 46-jährige Radfahrerin von der Hafenstraße in den Kreisverkehr am Ludgeriplatz, missachtete das STOP-Zeichen und stieß gegen einen Linienbus. Sie stürzte und verletzte sich leicht. Eingesetzte Beamten nahmen Alkoholeinfluss wahr. Die 46-Jährige pustete 1,58 Promille.