Einbruch an der Dyckburgstraße - Polizei bittet um Hinweise

Münster (ots) - Am Donnerstag (20.02., 14 bis 22:10 Uhr) brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Dyckburgstraße ein. Die Einbrecher hebelten die Küchentür im Garten auf und verschafften sich Zutritt zu dem Bungalowkomplex. Sie durchsuchten die Räume und entwendeten eine "Louis Vuitton" Laptoptasche, einen Kaminwagen aus Metall, Kleingeld, eine Goldkette sowie zwei kleine Tresore.