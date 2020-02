Scheiben an Autos in den Bereich Mecklenbeck, Aaseestadt und Geistviertel eingeschlagen

Münster (ots) - In der Nacht von Freitag (21.2.) auf Samstag (22.2.) schlugen Unbekannte an mehreren Autos Scheiben ein. Bislang ermittelt die Polizei in 19 Fällen. Die Täter erbeuteten Handtaschen, Geldbörsen, eine Sonnenbrille, einen Kugelschreiber, eine Flasche Wasser und einen Rucksack. Bei einigen Autos ist noch nicht klar, welche Beute die Diebe gemacht haben. Die Fahrzeuge standen an der Brockmannstraße, der Mecklenbecker Straße, am Christoph-Bernhard-Graben, an der Ossenkampstiege, am Kortenkamp, am Dingbänger Weg, an der Boeselagerstraße, an der Goerdelerstraße, an der Delpstraße und am Ronnebergweg.

