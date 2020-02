Einbrecher beobachtet - Polizei sucht weitere Zeugen

Münster (ots) - Unbekannte Täter hebelten am Freitag (21.2. 15 Uhr bis 17.15 Uhr) eine Seitentür eines Einfamilienhauses am Theodor-Hovestadt-Weg auf. Die Diebe durchsuchten das Haus und erbeuteten Schmuck. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete gegen 15:15 Uhr ein Junge und ein Mädchen mit "osteuropäischen Teint", welche geklingelt und auffällig durch die Fenster in das Haus geschaut haben, wo nachher der Einbruch festgestellt wurde. Später sei das Duo in Richtung Dyckburgstraße gegangen. Sie sind etwa 15 bis 16 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß.

