Unbekannte Täter entzündeten am Mittwochmorgen (26.2., 1:42 Uhr) an der

Spinnereistraße in Gronau Einrichtungsgegenstände einer Bürgerhalle.

Die Täter klettern über einen Zaun auf das Gelände und hebelten eine Metall-Tür

auf. Unter einer Bühne zündeten sie eine größere Anzahl Festzeltgarnituren und

eine Sitzreihe an.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und geht nach

ersten Erkenntnissen von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. Zur genauen

Klärung, warum die Gegenstände in Flammen standen, wird ein

Brandsachverständiger hinzugezogen.

Nachdem am Dienstag (25.2.) publiziert wurde, dass Anfang März eine politische

Dialogveranstaltung in der Bürgerhalle stattfinden wird, ist ein politisch

motivierter Hintergrund der Tat nicht auszuschließen. Daher hat nun der

Staatsschutz der Polizei Münster die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell