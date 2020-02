Umfangreiche Ermittlungen der Polizisten ergaben, dass die Niederländer Kokain

und Heroin in nicht geringer Menge nach Deutschland eingeschmuggelt und in

Münster mit den Drogen, unter anderem für den Weiterverkauf am Bremer Platz,

dealten.

Bei der Festnahme der Männer fanden die Beamten einen dreistelligen

Dealgeld-Betrag, Haschisch und zwei Handys in den Taschen des 22-Jährigen. Der

20-Jährige hatte etwa 10 Gramm Heroin, einen vierstelligen Bargeldbetrag in

dealertypischer Stückelung und ein Smartphone dabei. In einem angrenzenden

Gebüsch versteckte er zuvor weiteres Heroin und Kokain-Freebase. Die Beamten

stellten die Betäubungsmittel sicher und nahmen die beiden Dealer fest.

Wegen des Vorwurfs des Handelns mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge

wurden die Niederländer heute (28.2.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem

Haftrichter vorgeführt. Dieser folgte dem Antrag und ordnete die sofortige

Untersuchungshaft gegen die Dealer an.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell