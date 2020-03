Einbruch in Gaststätte an der Mecklenbecker Straße - Bierfässer entwendet

Münster (ots) - Im Zeitraum von Mittwoch (04.03., 22 Uhr) bis Donnerstag (05.03., 11.15 Uhr) brachen unbekannte Täter in ein Getränkelager an einem Restaurant an der Mecklenbecker Straße ein.