Der 60-Jährige fuhr mit seinem Fahrrad in Richtung Neutor. Nach ersten

Erkenntnissen war der Autofahrer in derselben Richtung unterwegs und stieß gegen

die Leeze. Der Münsteraner stürzte und fiel auf die Straße. Der Autofahrer fuhr

einfach weiter. Von dem grauen Wagen riss der rechte Außenspiegel ab und blieb

an der Unfallstelle liegen. Der 60-Jährige wurde von Rettungskräften leicht

verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Hinweise zu dem flüchtigen Autofahrer nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251

275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell