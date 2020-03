Der 32-Jährige war in Richtung Geiststraße unterwegs. In Höhe der Goebenstraße

übersah der Münsteraner den wartenden Wagen, fuhr dagegen und stürzte mit dem

Kiefer auf die Straße. Er lallte, hatte gerötete Augen und konnte sich kaum auf

den Beinen halten. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten in ein

Krankenhaus. Dem 32-Jährigen wurde dort eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet

ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell