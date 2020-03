Verkehrsunfallflucht: 37-Jährige leicht verletzt

Münster (ots) - Am 20. Februar (23 Uhr) fuhr eine 37-jährige Münsteranerin mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg des Hohenzollernrings in Fahrtrichtung Hansaring. In Höhe der Einmündung Lortzingstraße kam es dann plötzlich zu einer Kollision mit einem bisher unbekannten Zweiradfahrer. Dieser war nach ersten Erkenntnissen auf der falschen Straßenseite unterwegs. Durch den Zusammenstoß stürzte der Unfallverursacher selbst und entfernte sich danach unerkannt vom Unfallort. Auch die Münsteranerin kam zu Fall. Die 37-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde von einem unbekannten Zeugen in das nahegelegene Krankenhaus begleitet. Erst später erstattete die Frau die Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht.

Von Anonymous User