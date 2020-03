Zwei Zeugen beobachteten den 38-Jährigen, wie dieser mit seinem Fahrrad nach

rechts in die Straße An der Kleimannbrücke abbog. Dabei kippte der

Kinder-Fahrradanhänger um, wodurch der 4-jährige Sohn auf die Straße fiel. Die

Zeugen eilten zur Hilfe. Bei dem Unfall wurde der Sohn glücklicherweise nicht

verletzt. Der Münsteraner roch nach Alkohol, sprach sehr langsam und radelte

schließlich davon. Die Zeugen alarmierten die Polizei, die Beamten entdeckten

das Fahrrad-Gespann und den Münsteraner in unmittelbarer Nähe.

Ein Alkohol-Test ergab einen Wert von 2,24 Promille. Dem 38-Jährigen wurde eine

Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Verfasserin: Katharina Bertels

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell