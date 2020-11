Münster (ots) - Ein 21-jähriger Mann entwendete am Donnerstagabend (19.11., 17:45 Uhr) aus einem Supermarkt am Von-Schonebeck-Ring sechszehn Flaschen Whiskey. Der polizeibekannte Münsteraner wurde Freitag (20.11.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Richter vorgeführt uns sitzt nun in Untersuchungshaft.