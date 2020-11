Der Münsteraner fuhr am Niedersachsenring Ecke Gartenstraße über eine rote Ampel. Polizisten beobachteten die gefährliche Fahrt und stoppten den Mercedes, der auch noch in Schlangenlinien fuhr. Bei der Kontrolle rochen die Beamten sofort Alkohol in der Atemluft des 57-Jährigen. Der freiwillige Alkoholtest verlief positiv. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, den Führerschein musste er abgeben. Den Münsteraner erwartet ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell