Einbruch am Kolde-Ring - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Unbekannte Täter brachen am Mittwoch (25.11., 06:30 Uhr bis 16:00 Uhr) in eine Wohnung am Kolde-Ring ein. Die Einbrecher hebelten die Haustür des Mehrfamilienhauses auf und begaben sich ins 2. Obergeschoss. Dort drehten sie den Profilzylinder der Wohnungstür ab und durchsuchten im Anschluss die Räume nach Wertgegenständen. Sie nahmen Bargeld und Schmuck mit.