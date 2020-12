80-jährige Frau aus dem Wasser geborgen - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots) - Am Morgen des 10. November (09:14 Uhr) entdeckten Zeugen einen leblosen Körper im Dortmund-Ems-Kanal bei Hiltrup in Höhe der dortigen Eisenbahnbrücke. Zusammen mit der Schiffsbesatzung eines Binnenschiffes gelang es Passanten die Person aus dem Wasser zu bergen. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte und der Polizei reanimierten die Zeugen die zunächst unbekannte Frau. Anschließend übernahmen die Rettungssanitäter die Reanimation und brachten die ältere Dame zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Sie befindet sich aktuell nicht mehr in Lebensgefahr.