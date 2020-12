Die Ermittler hatten konkrete Hinweise darauf, dass der 26-Jährige mindestens seit Anfang November gewerbsmäßig mit Drogen gehandelt haben soll. Am Sonntag (6.12.) beobachteten die Beamten einen weiteren Drogendeal. Der Münsteraner verkaufte Kokain in der Nähe des Hauptbahnhofs. Die Polizisten nahmen den Dealer daraufhin fest. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Ermittler verbotene Waffen, unter anderem ein Wurfmesser und eine Machete. Zudem entdeckten sie 300 Gramm Marihuana, ein Kilogramm Amphetamine und Dealgeld in einem vierstelligen Euro-Bereich. Ein Richter folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ Haftbefehl gegen den 26-Jährigen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell