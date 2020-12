Nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit Laterne und Ampel kollidiert - Fahrerin pustet 2,16 Promille (FOTO)

Münster (ots) - Eine 26-jährige Autofahrerin kam am frühen Montagmorgen (7.12., 02:00 Uhr) mit ihrem Land Rover nach rechts von der Fahrbahn der Weseler Straße ab und kollidierte im Anschluss an der Einmündung zur Meyerbeerstraße zunächst mit einem Laternenmast. Im weiteren Verlauf prallte das Fahrzeug gegen den dortigen Ampelmast. Hinzugerufene Polizisten rochen bei der Unfallaufnahme Alkohol in der Atemluft der Fahrerin, ein Test zeigte 2,16 Promille. Die 26-Jährige erlitt einen Schock und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Einen Führerschein konnte die junge Frau nicht vorlegen. Sie erwartet nun ein Strafverfahren.