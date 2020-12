Die Frau aus Münster war in Richtung Gremmendorf unterwegs, als ihr der 32-jährige Radler in Höhe des Martin-Luther-King-Wegs entgegenkam. Beide Beteiligten wichen in dieselbe Richtung aus, stießen mit ihren Leezen zusammen und stürzten. Die Münsteraner tauschten Personalien aus und fuhren weiter. Erst später begab sich die 65-Jährige aufgrund ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus.

