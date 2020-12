Unfall auf Parkplatz am Albersloher Weg - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots) - Nach einem Unfall am Samstag (5.12., 18 Uhr) auf einem Supermarkt-Parkplatz am Albersloher Weg sucht die Polizei Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen beschädigte ein kleiner weißer SUV beim Ausparken einen abgestellten Hyundai und der Fahrer fuhr davon. Der gesuchte Wagen hat die Stadtkennung "MS" und müsste durch den Unfall hinten rechts beschädigt sein. An dem Hyundai entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.