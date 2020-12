Einbruch in Schule - Fernseher aus Klassenzimmer gestohlen - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Unbekannte brachen in der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmittag (11.12, 16:00 Uhr bis 14.12., 13:00 Uhr) in ein Klassenzimmer einer Grundschule an der Königsberger Straße in Münster-Coerde ein. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster und stiegen in den Raum ein. Von der Wand entwendeten sie einen 75 Zoll-Fernseher mit der dazugehörigen Halterung und einen Apple TV-Adapter. Danach flüchteten die Diebe mit der sperrigen Beute.