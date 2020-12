Münster (ots) - Die Polizei sucht nach einem versuchten Einbruch am Dienstagabend (15.12., 18.45 Uhr) an der Osthofstraße Zeugen. Der Täter stand im Vorgarten, als die Mieter nach Hause kehrten und flüchtete in Richtung der Straße "In der Weede". Später stellten die Münsteraner frische Hebelspuren an einem Fenster fest.