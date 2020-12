Verkehrsunfallflucht am Breul - Unbekannter Fahrzeugführer beschädigt sechs geparkte Autos - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Samstag (12.12.) sechs Pkw an der Straße Breul. Die Schäden an den Autos wurden gegen 13:45 Uhr durch einen Zeugen festgestellt. Die Fahrzeuge standen alle am rechten Fahrbahnrand geparkt. Der flüchtige Fahrzeugführer muss nach ersten Erkenntnissen vom Buddenturm kommend nach rechts in die Straße Breul abgebogen sein. Danach kollidierte sein Fahrzeug seitlich in Höhe der Hausnummern 33 bis 38 mit den geparkten Autos. Der Unbekannte flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.