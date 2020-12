Polizisten stellen gestohlenes Rad am Berliner Platz sicher

Münster (ots) - Polizisten stellten Dienstagabend (15.12., 22.10 Uhr) am Berliner Platz ein gestohlenes Fahrrad sicher. Die Beamten waren auf Streife unterwegs, als sich zwei Männer im Alter von 22 und 26 Jahren auf ihren Fahrrädern verdächtig verhielten. Einer radelte davon, als er den Streifenwagen erblickte, der andere sprang von dem Rad herunter, lehnte es schnell an eine Hauswand und ging weiter. Die Polizisten stoppten und kontrollierten beide. Bei der Überprüfung des Fahrrades, auf welchem der Jüngere wegfuhr, stellten die Beamen fest, dass es in Frankfurt gestohlen worden war. Der 26-Jährige gab an, mit dem an die Hauswand gelehnten hochwertigen Fahrrad nichts zu tun zu haben. Mutmaßlich stammt auch dies aus einer Straftat. Die Polizisten stellten beide Leezen sicher. Die Männer, die in Münster nicht gemeldet sind, erwartet ein Strafverfahren.