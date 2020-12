Die Frau aus Herten war in Richtung Oer-Erkenschwick unterwegs. In der Ausfahrt Recklinghausen-Nord verlor sie auf der nassen Straße die Kontrolle über den Wagen. Nach ersten Erkenntnissen war sie zu schnell unterwegs. Das Auto rutschte in den Grünstreifen, riss dort ein Straßenschild um und stieß gegen einen Baum. Rettungskräfte brachten die 22-Jährige in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell