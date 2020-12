Öffentlichkeitsfahndung nach Unterschlagung - wer kennt diesen Mann?

Münster (ots) - Am 06. Mai 2020 verlor ein Münsteraner seine Geldbörse in der Innenstadt. Noch am selben Tag (18:00 bis 18:05 Uhr) hob ein unbekannter Mann mit der EC-Karte des Geschädigten an einem Geldautomaten der Sparkasse Münsterland Ost an der Windthorststraße 2.000 Euro Bargeld ab. Die Polizei konnte den Unbekannten bis heute nicht identifizieren. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ ein Richter nun einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung.