Ohne Licht in Schlangenlinien - 32-jähriger Radfahrer pustet 1,72 Promille

Münster (ots) - Polizisten stoppten am frühen Sonntagmorgen (20.12., 04:00 Uhr) einen augenscheinlich betrunkenen Radfahrer auf dem Niedersachsenring. Der 32-Jährige fuhr in Schlangenlinien und ohne hintere Beleuchtung mitten auf der Straße in Richtung Warendorfer Straße. Bei der Kontrolle rochen die Beamten Alkohol in der Atemluft des Mannes. Ein freiwilliger Test zeigte einen Wert von 1,72 Promille. Der 32-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.