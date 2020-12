Münster (ots) - Unbekannte brachen zwischen Samstagnachmittag (19.12., 17:30 Uhr) und Sonntagmorgen (20.12., 09:45 Uhr) in ein Bungalow an der Straße Am Roggenkamp in Hiltrup ein. Die Einbrecher öffneten gewaltsam das Gartentor. Danach schoben sie die Jalousien hoch und hebelten im Anschluss ein Fenster auf. Die Unbekannten durchsuchten sämtliche Räume und flüchteten durch den Garten.