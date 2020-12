Pkw überschlägt sich nach Unfall auf der Autobahn 1 - Sperrung in Richtung Bremen

Münster (ots) - Nach einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 kurz hinter der Anschlussstelle Ascheberg ist die Bahn in Richtung Bremen aktuell voll gesperrt. Der Verkehr wird in Ascheberg abgeleitet. Ersten Erkenntnissen zufolge kam es zu einem Auffahrunfall, wobei sich ein Pkw überschlug. Eine Person wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und muss befreit werden. Die Polizei rät den Bereich weiträumig zu umfahren.