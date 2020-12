Der 20-Jährige war mit seinem BMW auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Bottrop unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nahezu ungebremst auf den Mercedes des 64-jährigen Coesfelders auffuhr. Durch den Aufprall schleuderte der Mercedes gegen die Seitenschutzplanke, der BMW driftete über beide Fahrstreifen und blieb auf dem Seitenstreifen stehen. Rettungskräfte brachten die Verletzten in Krankenhäuser. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Autobahn in Richtung Bottrop gesperrt. Der Verkehr staute sich auf einer Länge von sechs Kilometern.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell