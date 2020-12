Münsteranerin trifft auf verwirrten Mann - Polizisten retten 71-Jährigen aus der Aa

Die Beamten suchten mit mehreren Einsatzmitteln nach dem 71-Jährigen und fanden ihn schließlich in einem vier Meter tiefen Graben der Aa. Nach der Erstversorgung durch die Polizisten bargen Rettungskräfte den an Bein und Kopf verletzten Mann mit einem Teleskopmast und einer Trage und brachten ihn in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Bergung sperrten die Beamten die Wasserstraße Ecke Neubrückentor.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell