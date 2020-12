Einbruch in Apotheke an der Ludgeristraße - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Unbekannte Täter brachen Montagmorgen (28.12., 3:08 Uhr) in eine Apotheke an der Ludgeristraße ein. Die Einbrecher entwendeten eine Geldkassette und Bargeld und verschwanden mit der Beute in unbekannte Richtung. Hinweise zu den Dieben nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.