Einbruch am Sentmaringer Weg - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Unbekannte Täter brachen am Mittwoch (23.12., 7:45 bis 15:40 Uhr) in eine Wohnung am Sentmaringer Weg ein. Die Einbrecher kamen ersten Ermittlungen zufolge durch eine Hintertür in das Mehrfamilienhaus. Anschließend hebelten sie die Wohnungstür auf, öffneten Schränke und Schubladen und durchsuchten die Räume nach Wertvollem. Vermutlich ohne Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen.