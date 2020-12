Münster (ots) - Polizisten kontrollierten am Montagabend (28.12., 18:35 Uhr) einen 22-jährigen Münsteraner an der Salzmannstraße. Zeugen alarmierten die Beamten, da sie zuvor einen augenscheinlich betrunkenen Rollerfahrer an der Straße Am Burloh beobachtet hatten.