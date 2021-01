Münster (ots) - Unbekannte Täter brachen am Samstagnachmittag (15:00 Uhr bis 17:05 Uhr) in eine Wohnung am Rincklakeweg ein. Die Einbrecher kamen durch die Wohnungstür im ersten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses und durchsuchten im Anschluss sämtliche Räume. Sie flüchteten mit einer goldenen Halskette und einem vierstelligen Bargeldbetrag.