Münster (ots) - Am Donnerstagvormittag (31.12., 11 Uhr) brachte ein alkoholisierter Fußgänger an der Mauritzstraße eine 60-jährige Fahrradfahrerin zu Fall und verletzte sie leicht. Der Mann torkelte zwischen Geh- und Fahrradweg hin und her und stieß gegen die Leeze der 60-Jährigen. Die Münsteranerin stürzte, ihr Fahrrad fiel auf die Straße.