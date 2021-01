Die Beamten beobachteten den 35-Jährigen, der auf einem hochwertigen Mountainbike unterwegs war und kontrollierten ihn. Er war den Beamten aus vorangegangenen Einsätzen bekannt. Der Täter hatte Anfang Dezember (2.12., 20.49 Uhr) ein Damenfahrrad gestohlen. Ein Zeuge beobachtete ihn damals an der Wolbecker Straße, als er das Schloss der Leeze knackte und flüchtete. Der Zeuge rief die Polizei. Die Beamten stellten den 35-Jährigen und erstatteten eine Anzeige.

Auf Nachfrage der Polizisten gab der Mann am Donnerstag an, dass er das Mountainbike auf dem Sperrmüll gefunden haben will. Die Polizisten stellten es sicher. Bei der Überprüfung der Personalien kam heraus, dass der 35-Jährige von der Staatsanwaltschaft Münster mit Haftbefehl gesucht wird. Die Beamten nahmen den Mann fest und brachten ihn ins Gefängnis. Ihn erwartet ein weiteres Strafverfahren.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell