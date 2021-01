Ein 28-Jähriger war mit seinem Renault auf dem Kardinal-von-Galen-Ring in Richtung Mecklenbecker Straße unterwegs. Auf dem Brückenabschnitt verlor der Münsteraner die Kontrolle über den Wagen und rutschte nach links gegen den Mittelbebauung. Das Auto driftete anschließend unkontrollierbar nach rechts über die Fahrbahn, drehte sich, kam auf den Gehweg und prallte gegen das Brückengeländer. Ein Teilsegment des Geländers fiel in den Aasee. Weitere Teile wurden aus der Verankerung gerissen. An dem Auto entstand Totalschaden, der 28-Jährige wurde leicht verletzt.

