Beim Einparken Alarmanlage ausgelöst - 80-Jähriger pustet 1,16 Promille

Münster (ots) - Ein alkoholisierter 80-jähriger Autofahrer beschädigte am Montag (18.1.) um Mitternacht beim Einparken an der Meinertzstraße einen Pkw. Durch den Aufprall löste die Alarmanlage seines Honda aus, Zeugen alarmierten die Polizei. Als die Beamten eintrafen, saß der 80-Jährige noch auf dem Fahrersitz. Die Polizisten rochen Alkohol in der Atemluft des Münsteraners. Ein Test ergab einen Wert von 1,16 Promille. Dem 80-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein beschlagnahmten die Polizisten.