Eine Zeugin hatte einen 32-jährigen Mann dabei beobachtet, wie er an der Wolbecker Straße mit einem Gegenstand versuchte Fahrradschlösser aufzubrechen und die "110" gewählt. Am Bremer Platz kontrollierten die Polizisten den Verdächtigen und fanden in seiner Hosentasche den Schlüssel zu dem hochwertigen Damenrad der Marke Puch. Zur Herkunft der blauen Leeze machte der 32-Jährige widersprüchliche Angaben.

Personen, die Angaben zur Eigentümerin des Fahrrades machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0251 275-0 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell