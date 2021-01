Die Beamten hatten den Laster angehalten, weil das Gespann eine starke Neigung nach rechts hatte. Bei der Inaugenscheinnahme der Ladefläche klärte sich das dann auf: Die Säcke waren gänzlich ungesichert auf der Ladefläche und hatten den Laster dadurch in Schräglage gebracht. Der 35-jährige Fahrer musste eine Strafe in Höhe von 105 Euro bezahlen. Gegen denjenigen, der die Fracht so verladen hatte wurde auch eine Anzeige erstattet.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell