Auf Diebstähle von Pedelecs aus Tiefgaragen fokussiert - Polizisten nehmen Dieb fest (FOTO)

Münster (ots) - Polizisten nahmen am Dienstag (19.1.) einen Pedelec-Dieb fest, der verdächtigt wird in der Nacht von Montag auf Dienstag (18.1., 19 Uhr bis 19.01., 7:15 Uhr) aus einer Tiefgarage an der Graelstraße ein hochwertiges Pedelec gestohlen zu haben. Bei seiner späteren Vernehmung räumte er diese Tat ein. Er gab zudem an, in den letzten Monaten mehrfach Pedelecs aus Tiefgaragen entwendet zu haben.