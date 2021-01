Münster (ots) - Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Donnerstag (21.1., 8.39 Uhr) am Hansaring einen mutmaßlichen Dieb und alarmierte sofort die Polizei. Der Münsteraner sah den Täter, wie er durch Hinterhöfe schlich und an Autotürgriffen testete, ob die Fahrzeuge verschlossen sind.