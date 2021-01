Der 43-Jährige schlich um geparkte Autos und verschwand in unterschiedlichen Hinterhöfen. Als er mit zwei Paketen in der Hand aus einem Mehrfamilienhaus heraus kam, stoppten die Beamten den Verdächtigen und kontrollierten ihn. Das Diebesgut aus dem Hausflur stellten die Polizisten sicher und nahmen den 43-Jährigen, der bereits mehrfach wegen Diebstahlsdelikten aufgefallen ist, vorläufig fest. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell