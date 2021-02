Ersten Erkenntnissen zufolge war die Radfahrerin am rechten Fahrbahnrand in Richtung Innenstadt unterwegs. Kurz vor der Einmündung Catharina-Müller-Straße soll die 25-Jährige auf den linken Fahrstreifen gewechselt haben. Ein dort fahrender Taxi-Fahrer sah die Münsteranerin zu spät und lud sie auf. Die 25-Jährige wurde nach vorne geschleudert und schwer verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können und nach einem Fahrgast, der in dem beteiligten Taxi unterwegs war.

Hinweise: 0251 275-0.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell