Nach ersten Erkenntnissen bog ein Unbekannter von der Grevener Straße nach rechts in die Melchersstraße ab. Dabei prallte er aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Wagen gegen einen auf dem Gehweg abgestellten Mercedes und schob diesen gegen eine Laterne. Allein an dem Mercedes entstand ein geschätzter Sachschaden von mehreren tausend Euro. Der Unfallverursacher flüchtete. An der Unfallstelle fanden Polizisten ein Kunststoffteil eines neueren schwarzen BMW und Glassplitter. Der flüchtige BMW hat vermutlich an der linken Seite einen erheblichen Schaden davongetragen.

Hinweise zu dem Fahrzeug nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell