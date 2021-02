Senioren stehen immer wieder Visier von Betrügern - Polizei informiert ab dem 8. Februar im Impfzentrum mit Präventionsflyern

Münster (ots) - Ab dem 8. Februar finden in der Halle Münsterland die Corona-Impfungen für Senioren statt. Da diese Altersgruppe immer wieder im Visier von Betrügern steht, informiert die Polizei Münster in den Räumlichkeiten des Impfzentrums mit Präventionsflyern. Nach der Impfung liegen diese kostenlose Broschüren und Informationsblätter im Wartebereich zur Mitnahme bereit. So weist zum Beispiel die Broschüre "Im Alter sicher leben" auf die Betrugsmasche am Telefon hin. Zusätzlich wird auf einem Bildschirm der Kurzfilm "Leg sofort auf!" gezeigt. Dieser zeigt anschaulich die Gefahren des Telefonbetrugs auf.