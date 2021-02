Einbruch in Gaststätte am Hansaring - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Unbekannte brachen am frühen Samstagmorgen (6.2., 04:30 Uhr bis 05:00 Uhr) in eine Gaststätte am Hansaring ein. Die Einbrecher öffneten gewaltsam die Eingangstür und machten sich im Inneren an dem Zigarettenautomaten zu schaffen. Diesen hebelten sie auf und entnahmen eine unbekannte Menge Zigaretten. Zudem entwendeten sie ein Tablet vom Tresen. Danach flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.