Mit Messer gedroht - Unbekannter Täter raubt Bargeld aus Tankstelle

Münster (ots) - Ein unbekannter Täter raubte am Mittwochabend (10.2., 20:33 Uhr) aus einer Tankstelle an der Altenberger Straße Bargeld. Der Räuber betrat den Verkaufsraum, bedrohte die Angestellte mit einem Küchenmesser und forderte das Geld aus der Kasse. Als die 47-Jährige die Lade geöffnet hatte, griff der Täter rein und schnappte sich die Scheine. Mit der dreistelligen Beute flüchtete er in Richtung der gegenüberliegenden Bushaltestelle.