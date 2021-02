Einbruch in Drogeriemarkt in Hiltrup - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Am Montagabend (15.2., 20:58 Uhr) lösten Einbrecher an einem Drogeriemarkt an der Marktallee in Hiltrup einen Alarm aus, als sie versuchten die Hintertür gewaltsam zu öffnen. Alarmierte Polizisten entdeckten vier Jugendliche in der Nähe des Tatortes. Als sie die Beamten bemerkten, flüchteten sie in Richtung Hiltruper Bahnhof.